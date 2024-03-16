إقبال كبير على الدورات الرمضانية بمراكز شباب الجمهورية

تشهد مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية إقبال كبير على الدورات الرمضانية، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الشباب والرياضة.



يأتي تنفيذ الدورات والأنشطة الرمضانية بمراكز الشباب، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والفعاليات والأنشطة والدورات في شهر رمضان المباركؤ وحرصًا من الوزارة على تنوع الفعاليات والأنشطة التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك، لتناسب جميع الفئات العمرية وتلبي احتياجاتهم المختلفة.



أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أن الوزارة تُعد عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال شهر رمضان المبارك، إيمانًا منها بدور الشباب في بناء المجتمع، وحرصًا على دعمهم وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، وإيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع، وسعيًا منها في نشر الوعي الديني والثقافي بين الشباب.



وأضاف وزير الشباب أن هذه الفعاليات جزء من خطة وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وخلق بيئة إيجابية لهم لممارسة هواياتهم.