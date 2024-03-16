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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الرياضة يصل الإسكندرية للاطمئنان على حالة أحمد رفعت

احمد رفعت
احمد رفعت
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وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى الإسكندرية؛ للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر؛ وكان في استقباله محمد مصليحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، وأسرة اللاعب.

قال صبحي: "نتابع بشكل مكثف علي مدار الساعة تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت اولًا بأول مع كافة الجهات المعنية، مع خالص الدعوات القلبية في هذا الشهر الكريم أن ينعم عليه بالشفاء وأن يعود سلامًا إلي أسرته وإلي الملاعب في القريب العاجل".
وأضاف الوزير: "الجهود مستمرة علي مدار الساعة مع وزارة الصحة والتعليم العالي وجامعة الإسكندرية؛ للاطمئنان على احمد رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات  أو تسهيلات يحتاجها اللاعب".

فور إنتهاء جولته بالبحيرة وزير الشباب والرياضة اللاعب أحمد رفعت اشرف صبحي احمد محمدي