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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

«سبايس إكس» تعمل على بناء مئات أقمار التجسّس الصناعية بموجب عقد سري حكومي

إيلون ماسك
إيلون ماسك
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كشفت مصادر، نقلًا عن وكالة رويترز الإخبارية، أن شركة سبايس إكس تعمل على بناء مئات أقمار التجسّس الصناعية بموجب عقد سري حكومي.

وأفادت بأنّ الشركة ومالكها المليادرير الأمريكي، إيلون ماسك، أطلقت نماذج لأقمار تجسّس صناعية ضمن فالكون 9.
 

شركة سبايس اكس أقمار التجس س الصناعية إيلون ماسك