كشفت مصادر، نقلًا عن وكالة رويترز الإخبارية، أن شركة سبايس إكس تعمل على بناء مئات أقمار التجسّس الصناعية بموجب عقد سري حكومي.



وأفادت بأنّ الشركة ومالكها المليادرير الأمريكي، إيلون ماسك، أطلقت نماذج لأقمار تجسّس صناعية ضمن فالكون 9.

