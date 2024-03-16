حسام موافي: الملحد لو تدبر 5 دقائق في القرآن سيؤمن بالله

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أنه يتعجب من الملحد، لأنه لو ترك مخه 5 دقائق للتدبر في إحدى آيات القرآن الكريم هيؤمن بالله.

وتابع خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يصاب بالأرتكاريا عند ذكر الله ورسوله أمامه ويتعجب من الخلط بين الدين والعلم، رغم أن القرآن أنزله الله بلسان عربي.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك تفسير للقرآن الكريم، حتى يظل معجزة ليوم الدين كل فترة نكتشف معجزة منها.

