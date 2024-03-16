إسرائيل: لا نريد خوض حرب مع لبنان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، اليوم السبت، إن تل أبيب، لا تريد خوض حرب مع لبنان. مؤكدًا أنهم لم يعلنوا عن الرغبة في التوجه نحو نزاع مسلح مع لبنان، بل يفضلون البحث عن حلول سلمية للتوترات القائمة.

منذ بداية تصاعد الأحداث والاعتداءات من جانب حزب الله، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن رفضها توسيع دائرة الصراع من قطاع غزة إلى لبنان. وأكدت على ضرورة احترام قرار الأمم المتحدة 1701 كوسيلة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وحول موقف إسرائيل من المقترح الفرنسي لتسوية الخلافات الحدودية مع لبنان، أوضح كعبية أن "الحدود البرية متفق عليها دوليا بين إسرائيل ولبنان، لا يوجد هناك أي مداهمات من قبل إسرائيل أو من قبل لبنان على الحدود، لكن للأسف الشديد هناك حزب الله داخل لبنان، الذي يمتلك أسلحة كثيرة وأيضا مقاتلين كثرا وهو الذي يعطي تعليمات للدولة اللبنانية".

وأشار إلى أن "حزب الله بدوره تدعمه إيران وهذه مشكلة عويصة للشعب اللبناني، نحن لا نريد توسيع الحرب، الشعب اللبناني والدولة اللبنانية في مأزق من ناحية اقتصادية، ومع الحرب، سيكون الوضع أصعب وأصعب".

وكان لبنان قد سلم أمس رده الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا عدم رغبته في الحرب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلّم الرد إلى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو.

وأضافت أن وزارة الخارجية جددت تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، الذي أنهى حربا بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.