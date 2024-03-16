طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف مع بداية نوة الشمس الكبرى

تشهد سماء الإسكندرية تكاثر للسحب المنخفضة التي حجبت اشعة الشمس منذ فجر اليوم السبت 16 مارس، فمع اقتراب نوة الشمس الكبري، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف، وتوقعات بسقوط امطار متفاوتة الشدة على معظم انحاء المحافظة.

وسجلت درجات الحرارة منذ قليل 18 درجة مئوية، وسرعة رياح وصلت إلى 16 درجة مئوية، وسط إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود غطاء سحابي يغطي شمال وجنوب البلاد يحجب أشعة الشمس كما قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق

بدوره أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من صباح السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية.

وعليه تم رفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، إيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.