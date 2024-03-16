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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تقلبات جوية بكفر الشيخ.. برودة في الجو وأمطار خفيفة

صورة أرشيفية للأمطار
صورة أرشيفية للأمطار بكفرالشيخ
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شهدت محافظة كفر الشيخ ، حالة من الطقس المتقلب ، اليوم السبت ، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، الأمر الذي أدى إلى شعور المواطنين بالبرودة النسبية عن مثليتها في الأيام الماضية .

كما شهدت بعض المناطق في المحافظة ، وخاصة الشمالية منها ، أمطار خفيفة أشباه بالرذاذ، لم تتعد بضعة دقائق معدودة ولم تظهر أثرها في الشوارع .

كما لم يؤثر تقلبات أحوال الطقس علي سروح المراكب للصيد في البحر المتوسط،  من ميناء البرلس بكفر الشيخ ، ولا في بحيرة البرلس.

وبسبب أعتدال الطقس والمناخ ، لا يشعر المواطنين بمشقة في الصيام وخاصة الأطفال وكبار السن.

وتعيش محافظة كفر الشيخ أجواء رمضانية جميلة ، حيث تزينت المساجد وخاصة المأذن ، ويؤدي آلاف المواطنين رجالاً ونساء  صلاة التراويح ، مصطحبين الأطفال معهم.

 

الطقس - أمطار خفيفة كفر الشيخ