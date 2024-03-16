تقلبات جوية بكفر الشيخ.. برودة في الجو وأمطار خفيفة

شهدت محافظة كفر الشيخ ، حالة من الطقس المتقلب ، اليوم السبت ، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، الأمر الذي أدى إلى شعور المواطنين بالبرودة النسبية عن مثليتها في الأيام الماضية .

كما شهدت بعض المناطق في المحافظة ، وخاصة الشمالية منها ، أمطار خفيفة أشباه بالرذاذ، لم تتعد بضعة دقائق معدودة ولم تظهر أثرها في الشوارع .

كما لم يؤثر تقلبات أحوال الطقس علي سروح المراكب للصيد في البحر المتوسط، من ميناء البرلس بكفر الشيخ ، ولا في بحيرة البرلس.

وبسبب أعتدال الطقس والمناخ ، لا يشعر المواطنين بمشقة في الصيام وخاصة الأطفال وكبار السن.

وتعيش محافظة كفر الشيخ أجواء رمضانية جميلة ، حيث تزينت المساجد وخاصة المأذن ، ويؤدي آلاف المواطنين رجالاً ونساء صلاة التراويح ، مصطحبين الأطفال معهم.