منتخب مصر فى المستوى الثالث بقرعة أوليمبياد باريس 2024

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن تجري قرعة مسابقة كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس، يوم الأربعاء المقبل 20 مارس وسط حالة من الترقب لدى منتخب مصر.

ونشر “فيفا” عبر موقعه الرسمي، مستويات المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، والذي شهد تواجد منتخب مصر، في المستوى الثالث، إلى جانب الولايات المتحدة ومالي وصاحب المركز الثالث في قارة آسيا.

وضم المستوى الأول، منتخبات: فرنسا “البلد المضيف”، وصاحبي المركزين الأول والثاني في قارة آسيا، والأرجنتين.

بينما ضم المستوى الثاني منتخبات: إسبانيا، ونيوزيلندا، وباراجواي، والمغرب وفي المستوى الرابع بالقرعة جاءت منتخبات جمهورية الدومينيكان، والكيان الصهيوني، وأوكرانيا، والفائز من الملحق العالمي الأفروآسيوي (بين صاحب المركز الرابع في آسيا وغينيا).

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما احتل وصافة بطولة أمم أفريقيا الأخيرة التي اقيمت في المغرب بعد الخسارة في النهائي مكن أسود الأطلس.