برنامج علاجي مكثف لـ"الشحات" للحاق بمباراة سيمبا

يخضع حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي بعد الاصابة التي تعرض لها في تدريبات منتخب مصر.

وخرج “الشحات” من معسكر المكنتخب اليوم السبت بسبب الإصابة بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها خلال تواجده مع المنتخب الوطني إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.‏

ويبدأ الشحات تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه لمباراة سيمبا التنزاني المقرر ‏إقامتها في تنزانيا يوم 29 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. ‏

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة الرابعة ‏في مرحلة المجموعات.‏