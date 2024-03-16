كوبر يعلن قائمة منتخب سوريا لفترة التوقف الدولي المقبلة

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب سوريا، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة لفترة التوقف الدولي المقبلة، التي تنطلق يوم 18 وتنتهي يوم 26 من شهر مارس الجاري.

ويواجه منتخب سوريا، ميانمار في مباراتي الذهاب والإياب، اللتان تجمعان بينهما في إطار منافسات التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتقام مباراة الذهاب بين سوريا وميانمار يوم 21 مارس في مدينة يانجون، أما لقاء العودة بين المنتخبين يقام يوم 26 من الشهر الحالي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت قائمة المنتخب السوري، استبعاد عمر السومة نجم العربي القطري، بالرغم من عودته في قرار الاعتزال الدولي.

ويغيب عمر خربين عن معسكر نسور قاسيون المقبل؛ بسبب الإصابة، حيث يحتاج لفترة علاج تصل إلى 10 أيام.

كما شهدت القائمة، تواجد محمود داوود لاعب شتوتجارت الألماني لأول مرة، بعد قراره بتمثيل منتخب سوريا بدلًا من ألمانيا.

قائمة منتخب سوريا

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، إلياس هدايا.

خط الدفاع: مؤيد العجان، عمرو جنيات، مؤيد الخولي، عمرو ميداني، أيهم أوسو، ثائر كروما، عبد الرحمن ويس.

خط الوسط: خليل إلياس، إيزاكيل العم، إلمار إبراهام، محمود داود، محمود الأسود، عمار رمضان، فهد اليوسف، نوح شمعون، داليهو أيراندست.

وفي الهجوم: إبراهيم هيسار، علاء الدالي، مارديك مارديكيان، أنطونيو يعقوب.

ويعاون كوبر في القيادة الفنية لمنتخب سوريا، أسطورة حراسة المرمى المصرية عصام الحضري، مدربًا لحراس مرمى نسور قاسيون، ومواطنه محمود فايز مساعدًا للمدرب.