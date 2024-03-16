تحرك برلماني لتعديل ساعات عمل البنوك في شهر رمضان

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، باقتراح بقرار إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، عملا بنص المادة 424 من اللائحة الداخلية بالمجلس، وذلك لتعديل مواعيد عمل البنوك نظرا لتقليص ساعات العمل ظهرا ما يضر بمصلحة المواطنين.

وكشفت عضو مجلس النواب، في بيان لها اليوم، تقدم كثير من المواطنين بشكاوي بسبب تعطل مصالحهم بالبنوك والمصارف في الأيام الأولى من شهر رمضان، بسبب إنهاء موظفي البنوك عملهم الساعة الواحدة والنصف ظهرا وهو توقيت لا يلائم توفير الخدمة للعملاء، حيث يكون قبل انتهاء عمل المواطنين بالقطاع الحكومي بساعة وساعتين بالقطاع الخاص.

وأوضحت راوية مختار، أنه لم يكن متاح للغالبية الخروج من عملهم ليلحقوا بالبنوك قبل انتهاء العمل بها في وقت مبكر جدا وغير معتاد في شهر رمضان، ما يسبب تعطل مصالحهم وعدم إتمامها.

وتابعت "مختار"، أن الفترة الأخيرة تحتاج إلى وجود مصارف وبنوك عاملة أطول فترة ممكنة بسبب تحويلات المصريين بالخارج. كما يحتاج المواطنين إلى خدمات البنوك والصرافة طوال اليوم. وبالتالي على أي أساس تغلق البنوك أبوابها الساعة 1:30 بعد الظهر.

وأضافت: "نقترح على سيادتكم النظر في الأمر وتعديل ساعات عمل البنوك من 9 صباحا إلى 3 مساءً بما لا يعطل مصالح الأشخاص والهيئات التي في حاجة إلى التعاملات البنكية، ومنعا لزحام الموظفين عليها، خاصةً أن عملهم مرتبط بخدمة يحتاجها المواطن على مدار اليوم".

وأعلن البنك المركزى المصرى، مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.