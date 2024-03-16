ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إجتماع لمناقشة الحلول لمطالب أصحاب الصالات الرياضية بشأن إجراءات التراخيص فى بني سويف

جانب من اجتماع السكرتير
جانب من اجتماع السكرتير العام المساعد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام  المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا  بمسؤولي الشباب والرياضة، وبحضور عدد من أصحاب الصالات الرياضية، لمناقشة إجراءات ضبط وتنظيم منظومة العمل بتلك الكيانات الرياضية، وفق القانون واللوائح المنظمة وبما يضمن استمرار وانتظام عمل تلك المنشآت.

حضر الاجتماع:هشام الجبالي مدير عام  مديرية الشباب والرياضة ببني سويف  ، الدكتور جمال مُحب مدير عام التراخيص بوزارة الشباب والرياضة الدكتور أبو الخير عبد التواب  وكيل المديرية لقطاع الرياضة، ومسؤولو التراخيص بالشباب والرياضة.

وخلال اللقاء تم بحث مطالب أصحاب صالات الألعاب البدنية والرياضية  الخاصة بإجراءات التراخيص، وإجراءات تقنين الوضع وفق القوانين والقرارات الوزارية  وصولا للحصول على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات والنقابات المعنية،، وضمان الالتزام  بالمعايير والضوابط الفنية والإدارية والصحية لمنظومة العمل بتلك الكيانات والمراكز.

 

 

 

 

إجراءات التراخيص السكرتير العام المساعد الشباب والرياضة اللوائح المنظمة ببني سويف قطاع الرياضة