محمود محيي الدين رئيسا للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة

تستضيف جامعة النيل الأهلية ومبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول المناخ والبيئة والمقرر عقده في 5 يونيو المقبل 2024، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

صرحت بذلك الدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية.

واوضحت عبدالخالق، يأتي هذا تزامنًا مع إطلاق الجامعة المؤتمر في نسخته الثانية والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على قضايا المناخ والبيئة، والتركيز على المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق عدد من المبادرات البيئية في هذا السياق.

واكدت أن جامعة النيل الأهلية تسعى من خلال هذا المؤتمر إلى رفع الوعي بقضايا المناخ والبيئة، وتسليط الضوء على المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تكريم المشاريع التي تحقق رؤية مصر 2030.

وأعربت عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل عن أملها أن يسهم المؤتمر الدولي حول المناخ والبيئة يسهم في دفع الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية بيئتنا للأجيال القادمة.

ويُعَدّ الدكتور محمود محيي الدين رائدًا في مجال المناخ بالنسبة لرئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ (COP27)، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

هذا وكانت كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، نظمت النسخة الأولي من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة والمدرج رسميا ضمن فعاليات يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم 5 يونيو 2023 بمقر الجامعة بالسادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة نيفين عبد الخالق نائبا لرئيس المؤتمر عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والمهندس محمد كمال المدير التنفيذي للمؤتمر.