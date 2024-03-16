مقتل 7 جنود في هجوم على موقع عسكري بشمال غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم /السبت/ مقتل 7 جنود إثر وقوع هجوم وتبادل لإطلاق النار في موقع عسكري بشمال غرب البلاد.

وذكر الجيش - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن انتحاريا صدم بشاحنته المفخخة موقعا عسكريا في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا"؛ ما أدى إلى مقتل 5 جنود.

وأضاف البيان أن الجنود قاموا بالرد على الهجوم، مما أسفر عن مقتل 6 مهاجمين - بعضهم كان يرتدي سترات ناسفة - وضابطين خلال تبادل لإطلاق النار.