أعلن الجيش الباكستاني اليوم /السبت/ مقتل 7 جنود إثر وقوع هجوم وتبادل لإطلاق النار في موقع عسكري بشمال غرب البلاد.
وذكر الجيش - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن انتحاريا صدم بشاحنته المفخخة موقعا عسكريا في مقاطعة "شمال وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا"؛ ما أدى إلى مقتل 5 جنود.
وأضاف البيان أن الجنود قاموا بالرد على الهجوم، مما أسفر عن مقتل 6 مهاجمين - بعضهم كان يرتدي سترات ناسفة - وضابطين خلال تبادل لإطلاق النار.
العالم
مقتل 7 جنود في هجوم على موقع عسكري بشمال غرب باكستان
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أعلن الجيش الباكستاني اليوم /السبت/ مقتل 7 جنود إثر وقوع هجوم وتبادل لإطلاق النار في موقع عسكري بشمال غرب البلاد.
أعلن الجيش الباكستاني اليوم /السبت/ مقتل 7 جنود إثر وقوع هجوم وتبادل لإطلاق النار في موقع عسكري بشمال غرب البلاد.