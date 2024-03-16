محافظ أسوان يتابع جهود إصلاح خط طرد محطة صرف صحى رضاوى عقب تعرضه للكسر

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة لإنهاء أعمال الصيانة لخط طرد محطة صرف صحى رضاوى الرئيسى والذى تعرض للكسر، مكلفًا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتسخير كافة الإمكانيات للانتهاء من أعمال الصيانة، مع توزيع سيارات وفناطيس مياه الشرب على المناطق السكنية لتلبية احتياجات المواطنين منها، لحين عودة ضخ المياه بشكل منتظم.

ومن جانبه صرح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فإنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح لخط طرد محطة صرف صحى رضاوى الرئيسى قطر 450 ملى ( GRP ) وذلك بإشراف المهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى بالشركة، حيث تعرض الخط للكسر أثناء قيام الشركة المنفذة لتغطية مصرف السيل بإزالة خط طرد محطة صرف صحى رضاوى البديل أثناء أعمال التغطية، وهو الأمر الذى ترتب عليه قطع المياه عن مناطق الشادر القديم والحصايا وأرض الجميلى وشارع كلية التربية.

ولفت إلى أن خط طرد محطة رضاوى البديل كان يصب فى محطة الناصرية ويمر أسفل مصرف السيل بعمق حوالى متر ونصف، وسيتم ضخ المياه للمناطق سالفة الذكر فور الإنتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بشكل كامل لضمان انتظامها على الوجه الأكمل.

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