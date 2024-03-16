حبس المتهمين بسرقة شقة في المعادي

قررت جهات التحقيق اليوم السبت، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون دولار من داخل شقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة المعادي.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية.

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وأكد سرقة المبلغ من الشقه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، واثنين منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق “كسر الباب”، ومن خلال الضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المضبوط، واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ. على احتياجاتهم الشخصية.

ووجهت إليهم اتهامات بالسرقة.