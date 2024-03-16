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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بسرقة شقة في المعادي

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق اليوم السبت، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون دولار من داخل شقة شخص يحمل جنسية إحدى الدول بمنطقة المعادي.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية.

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وأكد سرقة المبلغ من الشقه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين، واثنين منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق “كسر الباب”، ومن خلال الضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المضبوط، واعترفوا بإنفاق باقي المبلغ. على احتياجاتهم الشخصية.
ووجهت إليهم اتهامات بالسرقة.

4 أيام علي ذمة التحقيقات التحريات التكميلية إرتكاب الواقعة الصحيفة الجنائية النيابة الصحيفة الجنائية