دافئ نهارا.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و مائل للدافء علي السواحل الشمالية ومائل للحرارة علي شمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاحد امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية و القاهرة الكبرى و الوجة البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 12 ، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمي والصغري 17 درجة .