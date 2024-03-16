فوغان جيثينج يفوز بزعامة حزب العمال الويلزي خلفا لمارك دراكفورد

أعلن حزب العمال الويلزي اليوم /السبت/ فوز وزير الاقتصاد فوغان جيثينج في انتخابات الحزب لاختيار زعيم جديد له خلفا لمارك دراكفورد.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، أنه في حال صوت البرلمان الويلزي بشكل رسمي على هذه النتيجة فسيصبح جيثينج أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.

وكان وزير الاقتصاد فوغان جيثينج ووزير التعليم جيرمي مايلز المرشحان الوحيدان المتنافسان على خلافة دراكفورد في زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة في ويلز.

وأعلن مارك دراكفورد الوزير الأول لويلز في شهر ديسمبر الماضي أنه سيستقيل من منصبه بعد أن أمضى 5 أعوام في هذا المنصب.