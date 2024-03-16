ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

فوغان جيثينج يفوز بزعامة حزب العمال الويلزي خلفا لمارك دراكفورد

وزير الاقتصاد فوغان
وزير الاقتصاد فوغان جيثينج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن حزب العمال الويلزي اليوم /السبت/ فوز وزير الاقتصاد فوغان جيثينج في انتخابات الحزب لاختيار زعيم جديد له خلفا لمارك دراكفورد.
وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، أنه في حال صوت البرلمان الويلزي بشكل رسمي على هذه النتيجة فسيصبح جيثينج أول رئيس حكومة لويلز من ذوي البشرة السوداء.
وكان وزير الاقتصاد فوغان جيثينج ووزير التعليم جيرمي مايلز المرشحان الوحيدان المتنافسان على خلافة دراكفورد في زعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة في ويلز.
وأعلن مارك دراكفورد الوزير الأول لويلز في شهر ديسمبر الماضي أنه سيستقيل من منصبه بعد أن أمضى 5 أعوام في هذا المنصب.

حزب العمال الويلزي ويلز