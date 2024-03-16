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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات إماراتيتين لصالح قطاع غزة

مساعدات إنسانية متنوعة
مساعدات إنسانية متنوعة من دولة الإمارات
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 استقبل مطار العريش الدولي، اليوم /السبت/، طائرتي مساعدات إنسانية متنوعة من دولة الإمارات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.
وصرح مصدر مسؤول بمطار العريش بأن الطائرتين تحملان 58 طنا من المواد الغذائية والطبية والوقود، موضحا أن الطائرة الأولى تحمل 23 طنا من المستلزمات الطبية من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، وتحتوي الثانية على 35 طنا من المواد الغذائية و80 برميلا من وقود الديزل.
يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت 675 طائرة؛ من بينها 550 طائرة مساعدات، بالإضافة إلى 125 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة ميناء رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

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