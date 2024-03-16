غدا.. مجلس الشيوخ يناقش تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا الاحد ،مناقشة طلب مناقشة عامة للنائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ،نظر الطلب المقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

