البحرية الهندية تحبط مخطط قراصنة صوماليين لاختطاف سفن

أحبطت قوات البحرية الهندية مخططات قراصنة صوماليين لاختطاف السفن التي تبحر عبر المنطقة؛ من خلال اعتراض سفينة "إم في روين" التي كانت قد اختطفت قبل 3 أشهر.

وذكر المتحدث الرسمي باسم البحرية الهندية عبر موقع تواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقا، اليوم/السبت/، أن السفينة "إم في روين" التي اختطفها قراصنة صوماليون في 14 ديسمبر الماضي أبحرت كسفينة قرصنة باتجاه القيام بأعمال القرصنة في أعالي البحار، حيث تم اعتراض السفينة من قبل سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية في 15 مارس.

وأوضح المتحدث أن السفينة فتحت النار على السفينة الحربية الهندية التي تتخذ إجراءات بموجب القانون الدولي دفاعًا عن النفس ولمواجهة القرصنة باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحييد تهديد القراصنة للشحن والبحارة، وأنه تمت مطالبة القراصنة على متن السفينة بالاستسلام والإفراج عن السفينة وأي مدنيين قد يحتجزونهم ضد إرادتهم.

وشددت البحرية الهندية، على التزامها بالأمن البحري وسلامة البحارة في المنطقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إنديا إكسبريس"، فإن البحرية الهندية قدمت المساعدة لعدد من السفن التجارية في غرب المحيط الهندي بعد الهجمات التي تعرضت لها، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كما أحبطت في وقت سابق من هذا الشهر، محاولة قرصنة على سفينة صيد ترفع العلم الإيراني وعلى متنها طاقم مكون من 11 إيرانيًا وثمانية باكستانيين على طول الساحل الشرقي للصومال.

وفي يناير الماضي، أنقذت السفينة الحربية الهندية آي إن إس سوميترا 19 من أفراد الطاقم الباكستاني على متن سفينة صيد ترفع العلم الإيراني بعد أن تعرضت لهجوم من قبل قراصنة قبالة الساحل الشرقي للصومال.

