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السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تموين القليوبية: توزيع 69 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو على مواطني المحافظة

توزيع سكر
توزيع سكر
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر مبادرة تخفيض الأسعار على المواطنين، بسعر27 جنيها للكيلو، لتخفيف العبء عن المواطنين.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، إنه جرى توزيع كمية قدرها 68 أطنان و500 كيلو سكر على مدن المحافظة، حيث تم توزيع كمية قدرها 3 أطنان بقها، و2 طن بشبين القناطر، و500 كيلو بقليوب، و31 طن بطوخ، و16 طن ببنها، و5 أطنان بحي غرب شبرا، و11 طنا بالخانكة.

وفى السياق، أعلنت مديرية التموين بالقليوبية تنظيم عدة حملات لمتابعة الأسعار والسلع في المحلات والمخابز والأسواق أسفرت عن تحرير 82 مخالفة لمخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن.

وكذلك عدم وجود قائمة تشغيل وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعجز وتصرف في الدقيق البلدي وغلق بدون إذن وعدم صلاحية الميزان وكذا تصرف في نصف طن سكر مبادرة والبيع بسعر أزيد.

توزيع سكر

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التموين والتجارة الداخلية تخفيف العبء عن المواطنين مبادرة تخفيض الأسعار تموين القليوبية تخفيض الأسعار