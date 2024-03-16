الإحصاء: 1.19 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ديسمبر 2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم السبت، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر2023، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 97.62خلال شهر ديسمبر2023 (أولـي) مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.19٪.

ونوه الجهاز بأن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 127.56 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشـهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 104.21 بنسبة ارتفاع قدرهـا 22.41٪ وذلك بسبب زياده الطلب علي المنتج.

وبلغ الرقم القياسي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خلال شهـر ديسمبر2023 مقارنة بشهـر نوفمبر 2023حيـث بـلغ 107.67 بنسبة ارتفـاع قـدرهـا 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وأشار الجهاز إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خلال شهــر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر2023حيث بلغ 66.93 بنسبـة انخفـاض قدرها 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الرقم القيـاسي لصـناعة منتجات التبغ 101.82 خلال شهــر ديسمبر2023 مقـارنة بشــهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 176.63 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.