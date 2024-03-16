الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

ذكرت منظمة الأونروا أن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال في قطاع غزة، ويبلغ مستويات غير مسبوقة، مما يثير مخاوف من اقتراب المجاعة.

وأشارت إلى أن طفلًا من كل ثلاثة أطفال دون سن السنتين في شمال قطاع غزة يعاني من سوء التغذية.

و أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، المعروفة أيضًا بالمطبخ المركزي العالمي، اليوم السبت، أن السفينة "أوبن آرمز" قامت بتفريغ حمولتها بالكامل في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجمعية الخيرية: "تم تفريغ حمولة السفينة بالكامل، ويتم حاليًا تجهيز المساعدات لتوزيعها في قطاع غزة"، وفقًا لتقرير من وكالة فرانس برس.

تعتبر السفينة "أوبن آرمز" هي السفينة الأولى التي تصل إلى غزة عبر الممر البحري الجديد من قبرص.

وكانت السفينة قد شوهدت قبالة شواطئ مدينة غزة صباح أمس الجمعة، حسبما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ووفقًا للمنظمة غير الحكومية، تحمل السفينة 200 طن من المواد الغذائية لسكان قطاع غزة المهددين بالمجاعة، في ظل العدوان الإسرئيلى على القطاع.