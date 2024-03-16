بالفيديو.. عضو التحالف الوطني: 20 مليون مستفيد في رمضان وهدفنا الأسر الأولى بالرعاية

قال عصام عبد الرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف يحرص على تحقيق هدف كبير منذ انطلاق عمله في مارس 2022، ويتمثل في تأمين الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، متابعا: «نشهد ثالث رمضان في وجود التحالف الوطني».

وأضاف "عبد الرحمن" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت، أن التنسيق والتناغم بين كبرى مؤسسات العمل الأهلي وأكبر عدد من المتطوعين يعد الفارق الواضح في مسار العمل الأهلي المصري بوجود التحالف الوطني.

وتابع، أن تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية هدف يستحق التخطيط وحشد كل الطاقات من أجل تحقيقه، مشيرا إلى أن التحالف الوطني واجه تحديات كبيرة لم يكن التغلب عليها سهلا مثل توفير الاحتياجات الغذائية في ظل ذبذبة في الأسعار للمواد الغذائية الرئيسية بالأسواق، موضحا أن التحالف الوطني دخل شهر رمضان الكريم بعطاء متجدد.

وأوضح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن شهر رمضان هذا العام يختلف عما سبقوه بسبب استمرار معاناة أهالي قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار إلى القدرة على مواجهة المستجدات في الأزمات والكوارث على مستوى المحلي والإقليمي تعد من أبرز السمات الأساسية التي يتمتع بها التحالف الوطني، ويأتي ذلك بهدف تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بجدارة واستحقاق دون أن يكن ذلك خصم من أداء التحالف في الداخل لتحقيق أهدافه بشكل عام.

وأكد استمرار عمل التحالف رغم كل التحديات والأزمات التي يشهدها، مشيرا إلى زيادة أعداد المستفيدين، إذ يقرب على الوصول لـ20 مليون مواطن مستفيد من خدمات التحالف الوطني والدعم بكافة أشكال المواد الغذائية.