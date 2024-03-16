غدًا.. احتفالية كبرى بالذكرى 1084 لتأسيس الجامع الأزهر بالمركز الثقافي بطنطا

ينظم الأزهر الشريف غدًا الأحد وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، بإشراف فضيلة الشيخ عبداللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية وفضيلة الشيخ محمد عويس مدير عام منطقة وعظ الغربية ورئيس لجنة الفتوى، احتفالية كبرى بالمركز الثقافي لمدينة طنطا في السابع من رمضان المبارك، احتفاءً بمرور 1084 عاما على انشاء الجامع الأزهر، صرح العلم والعلماء منارة الفكر الوسطى وعلوم الدين والشريعة السمحاء، وبحضور كافة القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والمحلية.

وكان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر

وتهدف الاحتفالية الي التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنسانى ونشر الدين السمح في كل مكان من أرض المعمورة ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي فقد ظل الأزهر منذ أكثر من ألف عام قلعة للعلم ومنارة الوسطية والاعتدال، يأتي طلاب العلم من جميع أنحاء العالم يتألقون على يد علماءه علوم الدين والدنيا، يتخرجون سفراء ينشرون رسالة الإسلام في كل مكان من العالم، بما ينفع الشعوب والمجتمعات ويحقق الوحدة التآلف والتآذر والتعاون الإنساني في شتى بقاع الأرض.