زاخاروفا: حذرنا أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها حذرت أرمينيا من مخاطر الانجرار إلى السياسة الغربية المناهضة لروسيا، وذلك على خلفية إعلان وزير خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان أن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت زاخاروفا في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت: "لسوء الحظ، شهدنا المسار المناهض لروسيا لفترة طويلة ونحن نناقشه ونتحدث عن هذا الأمر بشكل سري مع زملائنا وشركائنا الأرمن بهدف واحد فقط وهو تحذيرهم".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: "أن بعض حجج موسكو قبلها الجانب الأرمني وتم اتخاذ إجراءات معينة"، مؤكدة أن بلادها تريد بصدق أن تحافظ أرمينيا على سيادتها وأن تبني سياسة تقوم على المصالح الوطنية.