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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ضبط المتهم بدهس طفل والتسبب في وفاته بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق المتهم بدهس طفل بسيارته أثناء لهوه أمام منزله بأبو النمرس والتسبب في وفاته.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل مصاب بكسور ونزيف داخلي ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه، وادعاء حادث دهس ومقيم بدائرة مركز أبو النمرس، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل أمام منزله دهسته سيارة مسرعة، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ومباشرة التحقيقات.

من المستشفى مديرية امن الجيزة مباشرة التحقيقات لقي مصرعه كسور ونزيف داخلي دهسته سيارة بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق القبض علي المتهم