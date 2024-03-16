اليابان.. قمة ثلاثية محتملة بين طوكيو وواشنطن ومانيلا الشهر المقبل

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم السبت، أن هناك استعدادات جارية لعقد قمة ثلاثية بين اليابان والولايات المتحدة والفلبين، أثناء زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للولايات المتحدة الشهر المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين حكوميين يابانيين وأمريكيين يعملون على دعوة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى الولايات المتحدة لعقد القمة الثلاثية أثناء زيارة كيشيدا الرسمية لواشنطن التي ستبدأ في العاشر من أبريل المقبل.

ومن المتوقع أن يؤكد القادة الثلاثة على زيادة التعاون الأمني في ظل زيادة الأنشطة البحرية للصين في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

ويقول مراقبون إن اليابان تأمل في تحسين الردع الإقليمي وقدرات الاستجابة عبر تعزيز العلاقات مع حليفاتها الولايات المتحدة، والفلبين المنخرطة في نزاع إقليمي مع الصين.