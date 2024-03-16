نائب ترامب السابق يرفض دعمه للرئاسة

أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن يدعم ترامب المرشح لولاية رئاسية ثانية.

وقال بنس - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت- "ينبغي ألا يكون مفاجئا أنني لن أدعم دونالد ترامب هذا العام.. يتبع أجندة تتعارض مع أجندة المحافظين التي حكمنا بموجبها خلال سنواتنا الأربع".

يذكر أن التباعد ساد بين الرئيس السابق ونائبه؛ بعدما حاول ترامب الضغط على بنس لمساعدته في قلب هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن، وقد هاجمه مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي عندما لم يسر بالمخطط.

وتأتي تصريحات بنس، البالغ 64 عاما، بعد أيام قليلة على حصد ترامب العدد الكافي من أصوات المندوبين لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي سيواجه فيها الرئيس بايدن في نوفمبر.

وكان بنس أحد أوائل منافسي ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، لكنه قرر الانسحاب في أكتوبر الماضي بسبب ضعف التأييد له.