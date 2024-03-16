روسيا تعلن مقتل 300 جندي أوكراني في ضربة جوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 300 جندي أوكراني في ضربة جوية محددة ودقيقة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت- "أن ضربة دقيقة بذخيرة تم إطلاقها من الجو على موقع انتشار تشكيل من الأوكرانيين؛ أسفرت عن مقتل 300 مسلح أوكراني".

ويُظهر مقطع الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أطلقت قنبلة وقود هوائية من طراز ODAB-1500 ضد المسلحين الأوكرانيين، حيث أشارت إلى أنه تم إبلاغ وزير الدفاع الروسي بتدمير القوة البشرية والعتاد العسكري الأوكراني، وهو ما تم تأكيده من خلال البيانات المسجلة.

في المقابل، أشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - إلى تسجيل 78 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وأوضحت أن القوات الروسية شنت 68 غارة جوية ونفذت 10 ضربات صاروخية و89 ضربة صاروخية باستخدام نظام الصواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومناطق مأهولة بالسكان، لافتة إلى شن غارات جوية على مواقع ارتكاز لجنود ومعدات عسكرية للقوات الروسية، مبينة أن مقاتلة أوكرانية، استهدفت سمع مناطق ارتكاز للقوات الروسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

كما أكدت الهيئة ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 429 ألفا و580 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، مضيفة أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 6 آلاف و779 دبابة و12 ألفا و973 من المركبات المدرعة و10 آلاف و606 من النظم المدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و719 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا 1712 من المعدات الخاصة و8 آلاف و268 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و24 من المركبات وخزانات الوقود.

بدوره، أفاد سلاح الجو الأوكراني، اليوم، بأن قواته نجحت في تدمير طائرتين بدون طيار روسية من نوع "شاهد" هاجمتا منطقة (خاركيف).

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان السلاح أنه - خلال الـ24 ساعة الماضية - دمرت قوات الدفاع الأوكرانية طائرتين بدون طيار من طراز شاهد الهجومية في منطقة خاركيف، قبل قصف أهدافها.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي ضرب - أمس - قرية زولوتشيف بصاروخ "إسكندر-إم" ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للمدنية.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات بين المدنيين جراء القصف الروسي.