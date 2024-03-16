أوكرانيا والبرازيل تبحثان الاستعدادات لقمة السلام العالمية الأولى

بحث أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني، مع سفير البرازيل لدى بلاده نورتون دي أندرادي ميلو رابستا، الاستعدادات اللازمة لعقد قمة السلام العالمية الأولى، المقرر عقدها في سويسرا وتوجيه دعوات لأكثر من 160 دولة لحضورها.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن يرماك قوله: "من المهم للغاية أن يُشارك في القمة أكبر عدد ممكن من الدول من جميع القارات التي تحترم القانون الدولي وتعترف بسلامة أراضي أوكرانيا، حتى يتمكن زعماء هذه الدول من التوصل إلى حل مشترك لتحقيق سلام دائم وعادل، كما أن المشاركة في القمة موقف لبناء عالم متحضر بلا حرب".

وأطلع يرماك، السفير البرازيلي، على آخر المستجدات بشأن الهجمات الروسية المستمرة وعواقبها المأساوية على المدنيين.. وناقشا العديد من القضايا المشتركة، بما في ذلك سبل تكثيف الاتصالات بين أوكرانيا والبرازيل على المستويين الحكومي الدولي والبرلماني.