اليوم .. طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري وأمطار على عدة مناطق ورياح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية وتمتد خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 12 ، وعلى جنوب الصعيد 35 العظمى والصغرى 17 درجة .