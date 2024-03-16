قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار في بلدتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا، اليوم السبت، تزامنًا مع إطلاق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين في بلدتي المغراقة والزهراء وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين من عائلة "ضهير" جراء قصف الاحتلال منزلًا بمنطقة خربة العدس شمال رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد اليوم، 36 مواطنًا فلسطينيًا جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الطباطيبي غرب المخيم الجديد بالنصيرات غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعلنت مصادر فلسطينية، عن وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال مدينة رفح الفلسطينية.

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة .

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،490 شهيدًا، و73439 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.