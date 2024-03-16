فاجعة العمرانية| حريق هائل يلتهم ستديو الأهرام و6 عمارات مجاورة.. سقوط رجال الإطفاء أثناء تأدية واجبهم.. ديكورات «المعلم» تتحول إلى رماد.. أشرف زكي: «طاقم العمل بخير».. والحماية المدنية تخمد الحريق

نشب حريق هائل في ستوديو الأهرام بمنطقة العمرانية، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، بمحافظة الجيزة، وامتد الحريق ليشمل محطة بنزين الريان و6 عمارات مجاورة في شارع خاتم المرسلين.

حريق ستديو الأهرام



ونتج عن اندلاع الحريق تصاعد النيران بشكل هائل، لدرجة أنها أدت إلى سقوط بعض رجال الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد الحريق، وحرصًا على سلامة السكان، تم إخلاء عمارات مجاورة لموقع الحريق.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة لمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل استديو الأهرام بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الي موقع الحادث وتجري عمليات الإطفاء من قبل رجال الحماية المدنية بالجيزة.

الحريق يلتهم ديكور مسلسل «المعلم»

تجمع عشرات المواطنين بالقرب من الحادث وانتبابتهم حالة من الفزع من ارتفاع أصعدت النيران، بينما اشتعلت النيران في الاستديو من مختلف الجهات، متسببة في تدمير أشجار واستوديوهات وديكورات، من ضمنها ديكورات مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

التهم حريق هائل كافة ديكورات مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وذلك خلال آخر أيام تصوير في المشاهد.

أشرف زكي: «جميع أسرة عمل المسلسل بخير»

صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بأن جميع فنانى وفريق عمل مسلسل المعلم بخير، ولم يتعرض أحد منهم بسوء، إثر الحريق الذي اندلع فى استوديو الأهرام بالجيزة.



وأكد نقيب الممثلين د. أشرف زكي، أن حريق استوديو الأهرام نشب في مكان تصوير المسلسل، ولكن لم يصب أي من أسرة فريق العمل بسبب الحريق.

إخلاء سكان 6 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام

قامت الحماية المدنية بإخلاء سكان 6 عمارات مجاورة لحريق ستوديو الأهرام، بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية، والدفع 30 سيارة إطفاء للإسراع للسيطرة على حريق، وعدد 4 خزان مياه إلي داخل أحد مباني باستديو الأهرام بالجيزة،ونشب الحريق أثناء تصوير مشاهد لمسلسل الفنان مصطفي شعبان.

حيث تلقى اللواء عمرو طلعت مدير شرطة النجدة بالجيزة بلاغا باندلاع حريق هائل وتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من استوديو الأهرام، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



ويذكر أن اللواء أحمد جلال رئيس الحي تواجد ومجموعة العمل المرافقة بالحي عندما رصد حي العمرانية من خلال المتابعة الميدانية نشوب الحريق وعلى الفور تم توجه رئيس الحي إلى مكان الحادث لمتابعة المستجدات أول بأول وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا جهود رجال الحماية المدنية

توجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق الذى نشب باستديو الأهرام بمنطقة العمرانية.



وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، مؤكدًا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

لافتا أنه تم إخلاء عددًا من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

استمرار جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

فيما تواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة على حريق ضخم نشب في ستوديو الأهرام بمحافظة الجيزة.



حضرت سيارات الإسعاف وقيادات أمنية إلى موقع الحادث لإجراء التحقيقات اللازمة، وتقديم الإسعافات للمصابين.



لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، لكن شهود العيان أكدوا أن النيران التهمت أيضًا مكاتب إدارية داخل المبنى.



يتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، عن كثب جهود قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب باستوديو الأهرام بالجيزة بعد الانتهاء من تصوير مسلسل المعلم، بمحافظة الجيزة.

كانت البداية حينما انتقل فريق من مباحث قسم الجيزة محل الواقعة بصحبة فريق الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.