القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، أن جماعة الحوثيون أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن.

وأضافت المركزية الأمريكية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية حتى الآن.

وأمس الجمعة أعلن الجيش الأمريكي، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن باتجاه خليج عدن.

كما أوضح، أن الحوثيين أطلقوا صاروخين آخرين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف.