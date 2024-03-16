قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة، وانتشرت آليات الاحتلال في أنحاء المدينة، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى شمال شرق جنين، فاقتحم الاحتلال قرى الجلمة، وعربونة، وعرانة، وجلبون، وفقوعة شمال شرق جنين، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين، فيما أطلق جنود الاحتلال المتمركزين داخل نقطة عسكرية بمستوطنة "ميراف" الرصاص تجاه المنازل.

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف منزلين شرق وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفات مدفعية على أهداف في قطاع غزة، فقامت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية بقصف مكثف على مدينة بيت حانون شمال القطاع.

كما قصف الاحتلال بناية سكنية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة ، ونتج عن تلك القصف عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.