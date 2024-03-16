قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل، وتمركز الاحتلال وسط البلدة، وداهم الاحتلال عدة منازل وقام بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ومنذ قليل، استهدف الاحتلال البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب بالخليل بعبوات ناسفة، وقام جيش الاحتلال بإطلاق النار تجاه المخيم.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في بلدة حوسان ببيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، مزودة بعدد من الآليات العسكرية داخل البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى شمال شرق جنين، فاقتحم الاحتلال قرى الجلمة، وعربونة، وعرانة، وجلبون، وفقوعة شمال شرق جنين، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين، فيما أطلق جنود الاحتلال المتمركزين داخل نقطة عسكرية بمستوطنة "ميراف" الرصاص تجاه المنازل.