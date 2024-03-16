فلسطين.. شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلين شرق وغرب مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف منزلين شرق وغرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، غارة عنيفة على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات جوية وقصفات مدفعية على أهداف في قطاع غزة، فقامت الطائرات الإسرائيلية والمدفعية بقصف مكثف على مدينة بيت حانون شمال القطاع.

كما قصف الاحتلال بناية سكنية من 7 طوابق تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة ، ونتج عن تلك القصف عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،490 شهيدًا، و73439 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.