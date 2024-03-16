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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في بلدة حوسان ببيت لحم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في بلدة حوسان ببيت لحم.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، مزودة بعدد من الآليات العسكرية داخل البلدة.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرى شمال شرق جنين، فاقتحم الاحتلال قرى الجلمة، وعربونة، وعرانة، وجلبون، وفقوعة شمال شرق جنين، وأطلق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين، فيما أطلق جنود الاحتلال المتمركزين داخل نقطة عسكرية بمستوطنة "ميراف" الرصاص تجاه المنازل.

إصابات بالاختناق الاحتلال بلدة حوسان بيت لحم