علي فرج يصعد لنصف نهائي بطولة أوبتاسيا 2024

نجح علي فرج لاعب وادى دجلة، في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة "أوتاسيا" للإسكواش، بعد تغلبه على اللاعب مروان الشوربجي المصنف الـ 10 عالميًا، بنتيجة (3-0).



وجاءت نتيجة كالتالى:

(11-6) (11-9) (11-5).

يأتي ذلك استكمالًا للأداء المتميز لأبطال وادى دجلة في كبرى البطولات المحلية والدولية ويتأهل على فرج المصنف الأول عالميا للدور النصف النهائي.



وتعد بطولة أوبتاسيا للإسكواش، إحدى البطولات البرونزية في لعبة الإسكواش، وانطلقت البطولة يوم 12 وتستمر حتى 17 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 167.5 ألف دولار.



وأسهم وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، لبنعكس ذلك المجهود على نتائج الفريق بالفوز ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.