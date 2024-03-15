أحمد السقا في الصدارة.. أجور الفنانين ببرنامج رامز جاب من الأخر

تم تداول تقارير غير مؤكدة حول أجور الفنانين والمشاهير، ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

كان من أبرز الأجور المتادولة للفنانين، حصول الفنان أحمد السقا على 3 ملايين جنيه، حمادة هلال 2 مليون جنيه، مي عمر 1.5 مليون جنيه، محمد لطفي 1.2 مليون جنيه، باسم سمرة 1.2 مليون جنيه.