ads
السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

أحمد السقا في الصدارة.. أجور الفنانين ببرنامج رامز جاب من الأخر

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تم تداول تقارير غير مؤكدة حول أجور الفنانين والمشاهير، ضيوف برنامج رامز جاب من الأخر، الذي يقدمه الفنان رامز جلال.
كان من أبرز الأجور المتادولة للفنانين، حصول الفنان أحمد السقا على 3 ملايين جنيه، حمادة هلال 2 مليون جنيه، مي عمر 1.5 مليون جنيه، محمد لطفي 1.2 مليون جنيه، باسم سمرة 1.2 مليون جنيه.

برنامج رامز جاب من الاخر رامز جاب من الأخر