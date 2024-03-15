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السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد 13 فلسطينيًا فى عدة غارات على قطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
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استشهد 13 فلسطينيًا، مساء اليوم الجمعة، فى قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى منزلا فى مخيم النصيرات وحى التفاح فى قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدني، إن 7 أشخاص استشهدوا فى قصف نفذته طائرات الاحتلال واستهدف عدة منازل فى مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما أصيب عشرات المواطنين بجروح نتيجة القصف.

واستشهد 5 أشخاص وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال، فى غارة استهدفت منزلا فى حى التفاح شمال شرق مدينة غزة.

واستشهد شخص وأصيب عدد من الأشخاص بقصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو دوابة فى قرية المصدر وسط قطاع غزة.

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