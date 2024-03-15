البيت الأبيض: لم نر خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من رفح

ذكر البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تر خطة إسرائيلية لإجلاء المدنيين من رفح، جنوب قطاع غزة، مشددا على أن واشنطن "لن تؤيد عمليات عسكرية في رفح من دونها".

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي - في تصريح صحفي أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن بلاده "تشعر بتفاؤل حذر بأن محادثات الهدنة، تسير في الاتجاه الصحيح".

وأشار كيربي إلى أن "مقترح حماس يقع بالتأكيد ضمن حدود الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر القليلة الماضية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صادق - في وقت سابق اليوم - على خطة عسكرية لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد صادر عن مكتب نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي يستعد - إلى جانب ذلك - لإخلاء السكان والنازحين من رفح.