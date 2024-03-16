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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أحمد عبد العزيز: "لمة العيلة" تجعلني أرفض التصوير في الشهر الكريم

النجم احمد عبدالعزيز
النجم احمد عبدالعزيز
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عن ذكرياته في شهر رمضان المبارك ، قال الفنان أحمد عبد العزيز؛ أنه في أواخر التسعينيات ولمدة تزيد على ١٣ عاما كان مقصرا جدا في التواجد العائلي؛ لانشغاله الدائم بالتصوير حتى في رمضان . 

وأضاف أحمد عبد العزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه انتهى من تصوير  مسلسل “الفرسان ” وهو مكون من ٤٣ حلقة  رابع أيام العيد، بالإضافة إلى ان العمل في رمضان شاق جدا لأنك  بتصور ويتم المونتاج ثم يتم عرضه ، وكان هذا من الممكن أن يحدث فى مسلسلات كثيرة تعرض في رمضان . 

واشار  الي انه كان أحيانا يتناول إفطاره في اللوكيشن لضيق الوقت، لكنه منذ سنوات ليست قليلة يحاول أن يحافظ على لمة العيلة خلال الشهر الكريم؛ لأنها تحمل معانى كبيرة عندي. 

وأكد أحمد عبد العزيز أنه منذ فترة زمنية يرفض التصوير خلال شهر رمضان ويفضل التصوير والانتهاء قبل بداية الشهر الكريم.

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