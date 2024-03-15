منتخب مصارعة الذراعين يكتسح منافسات دورة الألعاب الأفريقية ب7 ذهبيات

حقق منتخب مصر لمصارعة الذراعين 9 ميداليات في أول أيام منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

تمكن منتخب مصارعة الذراعين من تحقيق 9 ميداليات بواقع 7 ميداليات ذهبية وفضيتين في منافسات الذراع اليسرى اليوم الجمعة.

حقق الميداليات الذهبية كلا من، عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن 65 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

وحقق الميداليات الفضية كلا من أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم.

في منافسات السيدات حققت فاطمة حسين الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، لتضيف لمصر الذهبية السابعة اليوم في المنافسات.

ويستكمل غدا منتخب مصر لمصارعة الذراعين منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر المقامة في غانا.