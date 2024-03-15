ads
الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

منتخب مصارعة الذراعين يكتسح منافسات دورة الألعاب الأفريقية ب7 ذهبيات

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق منتخب مصر لمصارعة الذراعين 9 ميداليات في أول أيام منافسات اللعبة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

تمكن منتخب مصارعة الذراعين من تحقيق 9 ميداليات بواقع 7 ميداليات ذهبية وفضيتين في منافسات الذراع اليسرى اليوم الجمعة.

حقق الميداليات الذهبية كلا من، عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن 65 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

وحقق الميداليات الفضية كلا من أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم.

في منافسات السيدات حققت فاطمة حسين الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، لتضيف لمصر الذهبية السابعة اليوم في المنافسات.

ويستكمل غدا منتخب مصر لمصارعة الذراعين منافسات دورة الألعاب الأفريقية الثالثة عشر المقامة في غانا.

منتخب مصارعة الذراعين دورة الألعاب الأفريقية اول ايام اللعبة منتخب مصر احمد محمدي