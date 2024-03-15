فيصل خورشيد يكشف وجه الشبه بينه وبين محمود رضا

قال المونولوجيست والفنان فيصل خورشيد، إن العديد من الأشخاص شبهوني بالفنان محمود رضا ربما تكوت ملامح الوجه متقاربة وتسريحة الشعر، والبعض الآخر شبهني بالفنان محمود حميدة".

وأضاف خورشيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مجال الفن شهد نقلة غير عادية، وظهرت العديد من الأصوات الجيدة والأعمال الفنية المتميزة، وهناك أيضا بعض السلبيات، لكن الفن الشعبي تراجع كثيرا".

تابع ، الإعلامي حمدي الكنيسي أول من تنبأ بموهبتي وطلب مني المشاركة في برنامج قصاقيص، وكانت أولى الخطوات في مشواري بالإذاعة المصرية، "فتحية لروحه العظيمة".

استطرد خورشيد، الفنان مدحت صالح صديقي الأول والوحيد وأقرب شخص إلى قلبي، "عشرة عمر واتربينا مع بعض في شبرا".