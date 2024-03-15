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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. مرصد الأزهر يرد علي مزاعم تشابه صيام المسلمين واليهود

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر
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قالت الدكتورة ياسمين شقوير، الباحثة بوحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن تشابه بعض التشريعات الإسلامية مع تشريعات الديانات الأخري، هو تشابه اسمي فقط، فالصلاة والصوم والزواج تختلف كثيرا . 
وأوضحت الباحثة بوحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال حلقة برنامج "فكر "، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "الصيام المفروض فى الاسلام مختلف عما جاء فى الديانات الاخري، والزعم بان الصيام فى اليهودية نفس الصيام فى الاسلام، غير صحيح بالمرة فالاسلام الصيام شهر كامل بمواعيد محددة من الفجر حتى المغرب وفيه يتم الامتناع عن الطعام والشهوات، أما فى اليهودية فالصيام ٦ ايام فقط". 

وتابعت: "اليهود يصومون يوما كاملا لمدة 24 ساعة متواصلة وهذا أصبح له بعد سياسى قومي، وهو اليوم الذى يكفر فيه ذنوبهم، ويعمل على تحريم العمل فيه، والطعام والجماع". 
 

الدكتورة ياسمين شقوير الباحثة بوحدة اللغة العبرية التشريعات الإسلامية