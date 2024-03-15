مؤسسة إماراتية تطلق حملة لجمع أموال الزكاة والصدقات لإغاثة النازحين في غزة والسودان

أطلقت مؤسسة "القلب الكبير" الإماراتية، وهي مؤسسة إنسانية معنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، حملة تحت شعار "أنا إنسان" لجمع أموال الزكاة والصدقات خلال شهر رمضان المبارك استجابة لتداعيات تصاعد الأزمات في المنطقة، لا سيما في غزة والسودان.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الجمعة، أن الحملة تأتي تجسيدًا لروح التضامن والتعاطف والعطاء خلال الشهر الفضيل مع النازحين والمحتاجين الذين يواجهون ظروفًا قاسية وتقديم الإغاثات بشكل فوري للنازحين في غزة والسودان من خلال تقديم المساعدات الطارئة التي تشمل توفير الدعم الغذائي والمأوى المؤقت.