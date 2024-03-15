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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

20 قتيلًا في هجوم روسي عنيف على أوديسا

هجوم أوديسا
هجوم أوديسا
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قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من سبعين، الجمعة، في أحد أعنف الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا التي استُهدفت مرتين في الأيام الأخيرة.

وصف زيلينسكي الهجوم بـ "المشين" وقال إنه استخدم صاروخين، سقط الثاني "فيما كان المسعفون والأطباء يصلون إلى مكان الهجوم".

أفادت أجهزة الإسعاف أن الهجوم خلف عشرين قتيلا، فيما أشار النائب العام الأوكراني أندريه كوستين عبر فيسبوك إلى سقوط 73 جريحا.

كشف حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر عبر تلجرام أن "مواطنين وعاملا طبيا ومسعفا" هم في عداد القتلى. وأفادت النيابة العامة عن إصابة ثمانية عناصر على الأقل من جهاز الطوارئ.

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